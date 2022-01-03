شاهد| مرض جديد يجمع بين الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا

قال أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن منظمة الصحة العالمية أعربت عن تطلعها أن ينتهي انتشار فيروس كورونا في منتصف عام 2022، مؤكدا ان فترة العزل انخفضت الآن ووصلت الى 5 ايام وهذا بسبب ضعف الأعراض الجانبية لمتحور أوميكرون .

وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة "الحياة"، أن مصر الان في امان نتيجة انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الاصابة بكورونا، مؤكدا ان هناك اصابات ولكنها لا تحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات .

وأوضح الشبيني، أن الصحة العالمية أوصت بضرورة التطعيم بلقاح الانفلونزا للتقليل من الضغط علي الجهاز المناعي مع انتشار كورونا، مؤكدا أن متحور فلورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في إسرائيل يعتبر مزيج من الانفلونزا وفيروس كورونا .