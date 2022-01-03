عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| مرض جديد يجمع بين الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا

مرض جديد
مرض جديد

قال أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن منظمة الصحة العالمية أعربت عن تطلعها أن ينتهي انتشار فيروس كورونا  في منتصف عام 2022، مؤكدا ان فترة العزل انخفضت الآن ووصلت الى 5 ايام وهذا بسبب ضعف الأعراض الجانبية لمتحور أوميكرون .

وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة "الحياة"، أن مصر الان في امان نتيجة انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الاصابة بكورونا، مؤكدا ان هناك اصابات ولكنها لا تحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات .

وأوضح الشبيني، أن الصحة العالمية أوصت بضرورة التطعيم بلقاح الانفلونزا للتقليل من الضغط علي الجهاز المناعي مع انتشار كورونا، مؤكدا أن متحور فلورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في إسرائيل يعتبر مزيج من الانفلونزا وفيروس كورونا .

المستشفى منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية انتشار كورونا انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا المستشفيات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رسميًا.. تياجو سيلفا يمدد عقده مع تشيلسي لموسم إضافي

أول تعليق إثيوبي على استقالة حمدوك من رئاسة وزراء السودان

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي غير مسبوق لـ فيروس كورونا

نجم منتخب مصر : مندهش من عدم انضمام طارق حامد وقفشة

تفاصيل فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.. فيديو

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أعداد الأئمة الموفدين والمعارين إلى دول العالم في 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

تسونامي كورونا يجتاح العالم.. ارتفاع مرعب في أعداد الإصابات والوفيات

700 ميجاواط .. إثيوبيا تستعد لبدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

مادي ومش بينفذ وعوده .. فاتن موسى تكشف سبب خلافاتها مع مصطفى فهمي

فيديوجراف.. تصادم أكثر من سيارة بسبب الشبورة.. وهذه نصائح المرور

ابراهيم حجازي .. أسرة الراحل تقيم العزاء في مسجد المشير الأربعاء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ