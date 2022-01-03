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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"إبداع بيت السحيمي" يستضيف فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية.. غداً

صدى البلد

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غدا الثلاثاء ٤ يناير ٢٠٢٢، حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقدم الفرقة مجموعة من الفقرات الغنائية المتنوعة منها: أنا قلبي ليك ميال (أداء ناهد وحيد)، أنساك ( أداء أحمد شحاتة، لما راح الصبر منه ( أداء مروة علي)، إن راح منك يا عين ( أداء زينب عادل )، أول مرة تحب يا قلبي (أداء محمد فاوي)، جابلك ايه يا صبية ( أداء نور جمال، يا حبيبتي يا مصر (أداء صفاء وهيب).

ويتواجد بيت السحيمي في أقدم شوارع القاهرة الذي يتميز بالطابع الإسلامي الفريد لذلك يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم وهو شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة.

يرجع اسم شارع المعز لأنه تم تسميته على اسم المعز لدين الله الفاطمي ويشتمل شارع المعز على مجموعة من الآثار والقيم التخطيطية والمعمارية التي يرجع تاريخها إلى مجموعة عصور متوالية منذ أُنشئت القاهرة الفاطمية وعبر عصر الأمويين والمماليك البحرية والمماليك الشراكسة، وهي فترة العصور الوسطى التي تمتد من القرن العاشر حتى القرن السادس عشر، ثم الحكم التركي.

وأصبح شارع المعز بعد ترميمه وتجهيزه لاستقبال الزوار والسياح من أهم المزارات الأثرية والسياحية الحضارية في القاهرة مثله مثل الأهرامات و برج القاهرة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

بيت السحيمى صندوق التنمية الثقافية قصر الغوري فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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