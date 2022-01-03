قرار أمريكي عاجل بعد تفشي غير مسبوق لـ فيروس كورونا

أجلت الآلاف من المدارس الأمريكية، بما في ذلك بعض الولايات الكبرى، العودة المقررة هذا الأسبوع للفصول الدراسية بعد العطلة، وقد تتحول إلى نظام التعليم عن بعد تفشي غير مسبوق لمتحور أوميكرون.

وبحسب "رويترز"، شهدت نيوجيرسي أعلي معدل إصابات بـ فيروس كورونا أكثر أي ولاية أخري في الأسابيع الأخيرة، كما طبقت معظم المناطق نظام التعليم عن بعد، بما في ذلك نيوارك، التي تضم ما يقرب من 38000 طالب.

وأعلنت المدارس في ميلووكي، أن أكثر من 70 ألف طالب سيتحولون إلى نظام التعلم عن بعد، غذا الثلاثاء، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا بين أعضاء هيئة التدريس.

كما طبقت مدارس كليفلاند نظام التعلم عن بعد أيضا، بينما ألغت ديترويت الفصول الدراسية حتى يوم الأربعاء.

وأدت الاضطرابات المدرسية، التي تركت العديد من الآباء يتدافعون للعثور على رعاية للأطفال، إلى زيادة الشعور بالفوضى في الأيام القليلة الأولى من عام 2022.

وقد تضاعف عدد إصابات فيروس كورونا الجديدة في الأيام السبعة الماضية إلى 418000 حالة في المتوسط يوميا، بحسب رويترز.

ويبدو أن متحور أوميكرون أكثر عدوى بكثير من السلالات السابقة، لكن البيانات تشير إلى أنه قد يكون أقل ضراوة من متحور دلتا، الذي أغرق المستشفيات العام الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفيات بنسبة 40 ٪، وفقًا لإحصاء رويترز.

وأثار العدد الهائل من الحالات الجديدة، قلق المسؤولين الصحيين لأن أنظمة المستشفيات في العديد من الولايات تعاني من ضغوطات هائلة بالفعل.