محور جديد للمرج.. النقل: 30 يناير سنعمل على توسعة الطريق أسفل الدائري

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن 30 يناير سنعمل على توسعة طريق أسفل الدائري، مضيفا أننا نقوم بإنشاء محور جديد للمرج.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه 300 ورشة تم ازالتها بمحور الجزائر، لافتا إلى أن تم توفير ورش بديلة في طريق العين السخنة.

وتابع كامل الوزير، أنه تم الانتهاء من التوسعة في القطاع من الأوتوستراد حتى تقاطع محور الحضارات، متابعا أن يتم تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي الفاخر الكهربائي المطور الأمن صديق البيئة.



فيما قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه الشركة الاسبانية ستهدي مصر قطار سابع أفخم من الـ 6 الذي تم التعاقد عليهم، مضيفا أن طرحنا على شركات القطاع الخاص المصري والاجنبي لمشاركتنا في القطارات الاسبانية الـ 6 القادمة.



وتابع كامل الوزير، أنه سيكون لدينا 600 عربة مكيفة بمعدل 30 قطار وعربات أخرى سننشأ بها شركة خاصة للنقل المميز.

وأكمل أن القطار الاسباني الواحد ثمنة 20 مليون دولار تقريبا، الـ 6 قطارات الاسبانية بـ 136 مليون دولار تقريبا.



وأشار إلى أن القطاع الخاص أشطر من القطاع الحكومي في الإدارة لمنظومة السكك الحديد.