مجلس التعاون الخليجي يعلق على احتجاز الحوثيين سفينة ترفع علم الإمارات

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، عن إدانته للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم الإمارات.

وأكد الجحرف موقف دول مجلس التعاون في دعم الإمارات في جميع الإجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم، والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر، ورفضه لأي إعاقة لحركة السفن والناقلات، الذي يمثل عملاً إجرامياً.

واعتبر أنها جريمة حرب، كونها تعيق حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.

وطالب أمين مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات الإجرامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه الميليشيا الإرهابية.

وكان متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال إن سفينة الشحن ذات النداء "روابي" والتي تحمل علم دولة الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف، مساء أمس الأحد، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

وفي هذا السياق، أدانت البحرين بشدة ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات.

فيما قالت الكويت، إن هذه العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعانا من مليشيات الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي وتهديدا خطيرا لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية.

كما أدانت مصر بعبارات قوية قيام مليشيات الحوثي باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات، وقالت وزارة الخارجية، إن "مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر للقانون الدولي"