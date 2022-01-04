تجربة استخدام الروبوت الجراحي في 25 عملية بمستشفى عين شمس.. تفاصيل

كشف الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، تفاصيل تجربة الروبوت الجراحي في مستشفيات عين شمس في إجراء 25 عملية جراحية .



وقال وليد أنور في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" تجربة الروبوت الجراحي متكاملة وتم اعداد تلك التجربة بخطة تحت إشراف رئيس جامعة عين شمس ".



وأضاف وليد أنور :" تم وضع خطة تدريب كاملة تشمل الجراحين والتمريض وفريق التخدير ومكافحة العدوى للتعامل مع الروبوت الجراحي ".



وتابع وليد انور :" بدانا في استخدام الروبوت الجراحي في 25 عملية جراحة منهم جراحات عامة سواء كان استئصال مرارة أو فتء وعلميات مسالك بولية واستئصال الحصوات على الكلي".



واكمل وليد أنور :" حدث تطوير كبير في العمليات الجراحية في كافة انحاء العالم وتم الاتجاه لـ الروبوت الجراحي ويعتبر الروبوت يد الكترونية للجراح الذي يجري العملية، والروبوت ينفذ حركة الجراح اثناء العملية بما يوفر سهولة للجراح في وقت العملية الجراحية ودقة حركة الجراح أثناء العملية ".

ولفت وليد أنور :" الروبوت الجراحي من الجيل الرابع وهو احد ما وصل له العلم في العالم وكل ذراع في الروبوت يشابه حركة اليد والطبيب الجراح يشاهد العلمية بصور ثلاثية الأبعاد "

