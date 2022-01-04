عصام عبد الفتاح: كأس الرابطة فرصة لتجربة حكام "الصف الثاني"

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن كأس رابطة الأندية سيكون فرصة جيدة لتجربة بعض الحكام "الصف الثاني"، وأنهم يحضرون لهذه الخطوة منذ فترات طويلة.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مثلما سيكون كأس الرابطة فرصة للأندية ومشاركة اللاعبين الغير أساسين، ستكون أيضًا نفس الفرصة للحكام".

كأس رابطة المحترفين

أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية والزمالك فى المجموعة الثالثة الى جانب نادى سيراميكا كليوباترا

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى

١ فيوتشر اف سي

٢ ايسترن كومباني

٣ المصري

٤ مصر للمقاصة

٥ الاتحاد السكندري

٦ بيراميدز

المجموعة الثانية

١ الاسماعيلي

٢ سموحة

٣ المقاولون العرب

٤ البنك الاهلي

٥ الجونة

٦ الاهلي

المجموعة الثالثة

١ فاركو

٢ سيراميكا كليوباترا

٣ غزل المحلة

٤ طلائع الجيش

٥ انبي

٦ الزمالك