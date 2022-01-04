محمد هلال: تاكيس جونياس مدرب كبير وطريقة لعبه كانت ممتعة

أشاد محمد هلال نجم البنك الأهلي الحالي ووادي دجلة السابق بتاكيس جونياس مدرب دجلة الأسبق مشددا على أنه مدرب كبير وطريقة لعبه ممتعة.

قال هلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عند مواجهة الأهلي أو الزمالك من الطبيعي أن يكون هناك تخوفا، ولكن ضد الأهلي والزمالك بالنسبة لي كنت أستمتع بتلك المباريات، خاصة أنها تشهد وجود مساحات فضلا عن الخروج بالكرة بالشكل الأمثل خلال تلك المباريات"

أضاف: "دجلة كان يستحوذ الكرة ولكن الأزمة كانت تكمن أمام المرمى كنا نهدر العديد من الفرص وهذا كلفنا كثيرا"

تابع: "تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق مدرب كبير الكل كان مستمتع بتدريبه لنا، يُحفظ اللاعبون بالشكل الأمثل طريقة اللعب، التي كانت ممتعة رغم سوء النتائج".

وختم حديثه قائلا: "التوفيق لم يحالف تاكيس جونياس في بعض المباريات".