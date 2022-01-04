عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هلال: تاكيس جونياس مدرب كبير وطريقة لعبه كانت ممتعة

محمد هلال
محمد هلال

أشاد محمد هلال نجم البنك الأهلي الحالي ووادي دجلة السابق بتاكيس جونياس مدرب دجلة الأسبق مشددا على أنه مدرب كبير وطريقة لعبه ممتعة.

قال هلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عند مواجهة الأهلي أو الزمالك من الطبيعي أن يكون هناك تخوفا، ولكن ضد الأهلي والزمالك بالنسبة لي كنت أستمتع بتلك المباريات، خاصة أنها تشهد وجود مساحات فضلا عن الخروج بالكرة بالشكل الأمثل خلال تلك المباريات"

أضاف: "دجلة كان يستحوذ الكرة ولكن الأزمة كانت تكمن أمام المرمى كنا نهدر العديد من الفرص وهذا كلفنا كثيرا"

تابع: "تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق مدرب كبير الكل كان مستمتع بتدريبه لنا، يُحفظ اللاعبون بالشكل الأمثل طريقة اللعب، التي كانت ممتعة رغم سوء النتائج".

وختم حديثه قائلا: "التوفيق لم يحالف تاكيس جونياس في بعض المباريات".

محمد هلال البنك الاهلي الأهلى وادي دجلة اكيس جونياس

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

اقتصاد عمان|تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تسجيل 62 ألف منشأة نوفمبر الماضي

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

أذكار الصباح للتحصين .. رددها بعد الفجر و قبل شروق الشمس

سباق مميز بين موستنج ماخ E جي تي و كورفيت C8 .. فيديو

الزمالك يعترض طريق الأهلي ويسعى لإفساد صفقتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

عاجل.. وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر القطارات في 30 يونيو المقبل

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

أغرب دخلة.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار |فيديو

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

فيديو

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ