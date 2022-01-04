أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 يناير في الأسواق

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 يناير، داخل المزارع وفي الأسواق.



وتباينت أسعار الدواجن اليوم في المزارع، وسجلت الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 31 و32 للكيلو على حسب المنطقة.

وسجلت أسعار الدواجن الحمراء اليوم 36 جنيها داخل المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 41 جنيها للكيلو، ووصلت الدواجن البيضاء الأمهات إلى 19 جنيها للكيلو داخل المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 25 للكيلو.



وعن أسعار البيض، تراوحت كرتونة البيض الأبيض بين 48 إلى 48.5 جنيه، والبيض الأحمر بين 49 إلى 49.5 جنيه، والبيض البلدي بـ 55.5 إلى 56 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار الكتاكيت، سجلت الكتكوت البيضاء 5.75 إلى 8 جنيهات، والكتكوت الأحمر بـ 3.25 جنيه.