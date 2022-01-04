الصحف الإماراتية.. جريمة حوثية جديدة ضد القانون الدولي.. تطورات بشأن الانتخابات في ليبيا.. إصابة رئيس دولة بكورونا

الصحف الإماراتية:

*جريمة حوثية جديدة في اليمن

*إصابة رئيس موريتانيا بفيروس كورونا

*اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في فرنسا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، وذلك في مقر جناح اليمن في "إكسبو 2020 دبي".

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات، في ضوء روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي واليمني، فضلاً عن استعراض مستجدات الأوضاع في اليمن لاسيما على الصعيد الإنساني، كما تطرق النقاش إلى أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

ومن تونس، أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقال شرف الدين في مؤتمر صحفي: "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".

وأوضح الوزير "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم"، موضحا أن من بين الأشخاص فتاة سورية.

وفي لبنان، بالأمس القريب، أطل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على اللبنانيين برسالة تضمنت كشفا لحساب اتهامي لما وصفه بـ«المنظومة»، على مدى 15 عاماً، التي حملها وحدها مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد، متجنبا في الوقت عينه تسمية أشخاص هذه المنظومة، وعازياً صمته للحؤول دون «زيادة المشكلة تعقيداً».

ووسط مشهد الانهيار، وجه عون الدعوة لحوار عاجل، من أجل التفاهم على 3 مسائل، وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي. وهكذا، انتهى عون، في آخر أيام حكمه الحافلة بالتناقضات، والتي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، إلى طرْح عناوين سيادية وإشكالية، في محاولة لقلب الطاولة في وجه حلفائه قبل الخصوم، وفي طليعتهم «حزب الله» الذي خصه بـ«هزة عصا» تجاه سلاحه، من خلال «نفض الغبار» الرئاسي عن ملف الاستراتيجية الدفاعية.

ومن ليبيا، كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات في ليبيا عماد السايح، عن أن العدد الكبير للمرشحين للاستحقاق الرئاسي أربك حسابات المفوضية، ولا سيما في اليومين الأخيرين عندما تقدم 60 مترشحاً بملفاتهم، بينما كان لزاماً عليها أن تعلن عن القائمة الرسمية الأولوية خلال 48 ساعة، وهو أمر صعب، وفق تعبيره.

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، أكد السايح أن المفوضية تعرضت لجملة من العراقيل من بينها صعوبة مراجعة جميع بيانات المرشحين البالغ عددهم 94، وبخاصة فيما يتصل بالتزكيات، حيث تم اكتشاف عمليات تزوير لتزكيات 12 مرشحاً تم استبعاد ملفاتهم.

ومن السعودية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، إنه سيزور السعودية خلال شهر فبراير المقبل.

وعلى هامش حدث تجاري في إسطنبول، أوضح أردوغان ردا على سؤال وجهته إحدى الحاضرات: "سأزور السعودية في فبراير".

ومن اليمن، أعلنت قوات التحالف العربي بدء الضربات الجوية على معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في اليمن مشيرة إلى أنها تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف إن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأضاف أن قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

ودوليا، قال طبيب مبنى الكونجرس الأمريكي أمس الاثنين إن الكونجرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كورونا، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونجرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر.

فيما أعلنت الرئاسة الموريتانية في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين عن إصابة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا بعد إصابته بزكام.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض سفينة الشحن ذات النداء «روابي»، وتحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء أول أمس الأحد، (الثاني من يناير) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

ودوليا، تلقى نواب فرنسيون تهديدات بالقتل قبيل تصويتهم على بطاقات التطعيم، فيما خفضت السلطات مهلة تلقي الجرعة المعززة إلى أربعة أشهر، وأكدت أنه لا توجد معلومات كافية بشأن ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا.



فقد ذكر عشرات من أعضاء البرلمان الفرنسي أنهم تلقوا تهديدات بالقتل ممن يشتبه في أنهم محتجون مناهضون لحملات التطعيم، في وقت بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون يطالب الناس بإثبات تلقيهم اللقاحات قبل دخول المطاعم ودور السينما والقطارات.

فيما رجح كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أن تبلغ بلاده ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع، وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ستستمر على المسار نفسه في مواجهة فيروس كورونا، وأكد وزير أن أوميكرون ينتشر بين الأشخاص فوق 50 عاماً، وفي آسيا بدأت إندونيسيا توزيع جرعات تنشيطية مع انتشار أوميكرون، وأطلقت الهند حملة لتطعيم الأطفال والمراهقين، وشهدت باكستان أعلى عدد إصابات يومية منذ شهرين، واليابان منذ 3 اشهر، في وقت تمت إقالة مسؤولَين كبيرين في مدينة شيآن الصينية بسبب تفشي كوفيد فيها.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلن في فرنسا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وجرى ذلك في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، حسب موقع MedRxiv.

وذكر الموقع، أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.

