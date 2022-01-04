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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 540 حكما وضبط 564 مخالفة مرورية و23 قضية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط متهم، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 540 حكما و142 حكم حبس جزئي و27 حكم حبس مستأنف و208 أحكام غرامات و163 حكم مخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 564 مخالفة مرورية تضمنت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 91 مخالفة، وتحرير 118 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 110 حالات عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 40 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 79 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 120 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وقد أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر “حشيش وبانجو وأقراص مخدرة”. 

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية منها ضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، فضلاً عن ضبط قضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي ، بجانب ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

كانت وحدة مباحث كوم أمبو شمال أسوان نجحت، مساء أمس الاثنين، في ضبط مسجل خطر عثر بحوزته على سلاح آلى، عبارة عن ٣ بنادق آلية و٦ خزن و٧٠ لفافة من نبات البانجو المخدر صغيرة الحجم.

وكانت معلومة وصلت إلى اللواء هيثم كيلانى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، تفيد بتواجد المسجل خطر "س. م" بقرية منيحة، وتم إعداد كمين برئاسة الرائد نبيل العادلى، ومعاونيه النقيب حسين أيمن ومحمد حسن وأحمد السيسى، وتمكنوا من القبض على المسجل وبحوزته ٣ بنادق آلى و٦ خزن و٧٠ لفافة بانجو و٨ رصاصات.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار المحافظات

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