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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى مستوى.. ارتفاع كبير بـ أسعار الدولار

ارتفاع كبير بـ أسعار
ارتفاع كبير بـ أسعار الدولار

وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 5 سنوات مقابل الين الياباني، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن عززت الدولار قفزة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع مراهنة المتداولين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في وقت مبكر، على الرغم من ازدياد إصابات كوفيد-19.
 

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 4- 1- 2022


وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى أمام الين مسجلا 115.815 ين للمرة الأولى منذ 11 يناير 2017، بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل 12.5 نقطة أساس خلال الليل لتصل إلى 1.6420% لأول مرة منذ 24 نوفمبر.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع عند 96.328، وصل إليه يوم الاثنين.

وبلغ سعر اليورو 1.1302 دولار مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أسبوع عندما سجل 1.12795 دولار خلال الليل.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.34685 دولار مسجلا 1.3431 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 29 نوفمبر.

وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 0.7184 دولار، وصل إليه في الجلسة السابقة.

وكان الدولار قد ارتفع نوعا ما أمام العملات الرئيسة، مع تحسن المعنويات في الأسواق، الاثنين، حيث صعدت الأسهم الأوروبية وعائدات السندات الحكومية في أول أيام التداول في عام 2022.

وأشارت توقعات إلى أن تظل أحجام التداول محدودة مع إغلاق سوق لندن، السوق الرئيسة للعملات في أوروبا.

ورغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المدفوعة بالمتحور أوميكرون، الذي ما زال يعطل السفر والخدمات العامة على مستوى العالم، تعززت الآمال في إمكانية تجنب الضرر الاقتصادي من إجراءات إغلاق طويلة الأمد.

وتراجع الدولار قبل نحو أسبوع إلى أقل مستوى مقابل عملات رئيسة، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

كما نزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.08% إلى 96.032. وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 للمرة الأولى منذ الـ17 من ديسمبر.

وعوض الدولار بعض الخسائر التي تكبدها، بينما تحسنت المعنويات جزئيا بعد تراجع الأسواق العالمية.

كما ارتفعت الفضة 1.2% إلى 22.50 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.6% إلى 1794.86 دولار، بينما استقر البلاتين عند 932 دولارا للأوقية.

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