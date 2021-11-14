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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. الإفتاء تجيب

حكم لبس السلاسل الفضة
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال ” ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن  إنه أقل ما يقال فيه هو الكراهة  وذلك لأن  الحلي الزائدة للرجال يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.

وأضاف أحمد ممدوح،خلال رده على سؤال “ ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال ”عبر فيديو على موقع اليوتيوب  إن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو  يلبسها بهذه النية كما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء،ولكنه يعتبر مكروها لتشبهه بالنساء  .

هل حرام ارتداء الرجال السلسلة

 سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار المصرية.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن السلسلة زينة للمرأة، والعرف في بلادنا وفي بلاد المسلمين أنها من زينة النساء ولا يستحب أن يتشبه الرجال بالنساء  في هذا النوع من الزينة.
 

حكم لبس الرجل سلسلة فضة، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجل سلسلة فضة يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات. 

وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـ لبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان أن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.
 

وتابع: أما إذا كانت العادة أن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز.
 

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة ولكن هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.

 

وأوضح وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم لبس الشباب للسلسلة الفضة مع الخاتم مع عدم وجود نية للتشبه بالنساء؟)، أن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.
 

وأشار الى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب ان يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"

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