تطبيق الحد الأدني للأجور ورفع سعر الفائدة والسكر.. قرارات جديدة تنفذ في 2022

انتهى عام 2021 الذي حمل معه العديد من القرارات الهامة التى غيرت شكل الحياة في مصر مثل القرارات التي تختص بزيادة أسعار بعض السلع، والذي يرجع سببه إلى أزمة الطاقة العالمية، وقرارات وزارة الصحة بشأن التطعيم الإجباري للوقاية من فيروس كورونا، القرار الذي كان له أثر كبير في إعادة الحياة للمجتمع المصري، وغيرها من القرارات التي لعبت دورا كبيرا في حياة المصريين في عام 2021.

ولم تنتهي بهذا القرارات الحاسمة والمؤثرة، وينتظر المصريين في العام الجديد 2022 العديد من القرارات الجديدة والحاسمة التى ستصدرها الحكومة والتى تتراوح بين ارتفاع أسعار بعض السلع وتطبيق الحد الأدني للإيجار للقطاع الخاص وارتفاع محتمل في أسعار المحروقات وارتفاع الرسوم في قناة السويس، وغيرها من القرارات.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" أهم القرارات التى من المنتظر تطبيقها في عام 2022..

ارتفاع سعر السكر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن سعر السكر التمويني سيرتفع اعتبارا من شهر يناير 2022 إلى 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه بزيادة جنيهين فقط.

وأكد مصيلحي أن الهدف من وراء زيادة سعر السكر هو ضمان توافره للمواطن بعد ارتفاع الأسعار عالميا.

رفع سعر الفائدة في البنوك

يحمل العالم الجديد خبرا سعيدا للكثير من المصريين، إذ يتوقع محللون وخبراء أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 0.5% لـ 1%، ولكن هذا الارتفاع في الفائدة مرهون بتطور الأوضاع الخارجية وتداعياتها على معدلات التضخم في مصر وجاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

ارتفاع رسوم العبور في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس عن قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2022.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة بالقناة ستزداد بنسبة ٦% خلال عام ٢٠٢٢على ما كانت عليه خلال عام ٢٠٢١.

وأضاف ربيع أن تطبيق زيادة الرسوم سيبدأ تطبيقه من بداية شهر فبراير القادم، ويستثنى من القرار كلاً من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.

وأكد على حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.

تطبيق الحد الأدني للأجور

أعلن المجلس القومي للأجور أن قرار المجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا فرصة ومرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

كما قال العديد من أعضاء مجلس النواب إنه بعد إصدار المجلس للقانون الجديد الخاص بزيادة الحوافز والعلاوات أصبح لزاما على القطاع الخاص زيادة الأجور والعلاوات الخاصة بالموظفين، لافتين إلى أن قرار اليوم لا يعتبر مفاجأة بالنسبة للمواطنين فى ظل وجود قانون وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسعار المحروقات

ينتظر الشعب المصري القرار بشأن أرتفاع أو تثبيت أسعار المحروقات مع بداية العام الجديد 2022، حيث من المقرر أن تعقد أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في العام الجديد لتحديد سعر المحروقات في مصر.

وتوقع محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، أن يتم تثبيت أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماع المنتظر للجنة تسعير المواد البترولية.

وقال أبو باشا إن متوسط سعر خام البترول برنت انخفض بعض الشيء في الشهرين الماضيين لكنه عاود الارتفاع وهو حالياً بالقرب من مستوى 80 دولارا للبرميل، وبالتالي متوسط السعر في الربع الرابع قريب من نفس مستواه في الربع السابق عليه، لذلك من المتوقع أن يتم تثبيت سعر المحروقات على ما هي عليه الآن.