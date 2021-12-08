رئيس شعبة البن: تلف المحاصيل في البرازيل السبب وراء ارتفاع الأسعار |فيديو

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إن hرتفاع الأسعار سببه تلف المحاصيل في البرازيل.

وأضاف حسن فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن البن أصبح ينافس الشاي في مصر، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 70 ألف طن من البن سنويا.

وتابع حسن فوزي، أن تلك الكمية تصل إلى ما يقرب من 3.5 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه الزيادة في كافة دول العالم ليس مصر وحدها بالنسبة لمنتج البن.

تضرر حركة النقل البحري

وأشار رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية إلى أن التضخم الذي يطال أغلب الدول وتضرر حركة النقل البحري وارتفاع كبير في تكلفة نولون الشحن بنسب تتجاوز 120% مما تسبب في زيادة الأسعار.