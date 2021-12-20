الزيادة لمصلحة الفقراء.. تصريحات وزير المالية عن ارتفاع الأسعار

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن العديدمن التصريات حول زيادة الاسعار الفترة المقبلة وذلك من خلال برنامج على مسئوليتي مع الاعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.

تصريحات وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعمل على إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشاب، مشيرا إلى أن التحدي الآن هو زيادة الإنتاج لتوفير فرص العمل.

وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لا نحارب الأغنياء لكن نساعد الطبقة البسيطة والفقيرة لتحقيق العدالة".

وأوضح أن مجلس النواب أيد التعديلات الأخيرة على قانون القيمة المضافة، لافتًا إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات «تاخد مصر ورا»، لافتًا إلى أن التضخم مرتفع جدًا على مستوى العالم؛ بعد ارتفاع أسعار البترول والمواد الخام، وتكاليف الشحن؛ فمصر أكبر مستورد قمح في العالم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تصريحات وزير المالية من خلال الفيديوجراف التالي.