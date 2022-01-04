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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 4- 1- 2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري،  في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4-1-2022؛علي مستوي البنوك العاملة بمصر، علي مدار الشهرين السابقين علي التوالي.


وقال البنك المركزي المصري  عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه  للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.


وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في  بنكي مصر والأهلي.


ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع  في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".


وسجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".

أعلى سعر للدولار

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي  ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 

انخفاض سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر

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