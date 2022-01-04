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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ.. حملة ليلية بالسوق السياحى تضبط 217 حالة إشغال

حملة ليلية بالسوق
حملة ليلية بالسوق السياحى القديم بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة ليلية مكبرة إستهدفت السوق السياحي القديم حيث أسفرت الحملة عن إزالة 217 حالة إشغال ومضبوطات متنوعة شملت إستاندات وفاترينات وطرابيزات وكراسى ، وقد كانت الحملة بقيادة نواب رئيس المدينة ، ولجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وحى غرب وبمشاركة شرطة المرافق .

ويأتي ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والمخالفات من أجل إعادة الإنضباط للشارع الأسوانى والإرتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية .

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وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات التفقدية لمختلف مشروعات التطوير بجميع القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية وذلك لرفع مستويات الأداء وتذليل العقبات وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب فى إطار حرصه على المتابعة الدورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

ومن جانبه أكد ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم المرور الميدانى لمشروعات التطوير بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وتوابعها بإجمالى 7 قرى فرعية وعزب ونجوع ، مشيراً بأن المشروعات تضم إنشاء محطة لمياه الشرب وإنشاء مجمع للخدمات بنسبة تنفيذ 75 % وأيضاً مجمع زراعى بنسبة تنفيذ 55 % ، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد المدرسة الفكرية ، بجانب رفع كفاءة 8 مدارس إبتدائية وإعدادية ، علاوة على إنشاء مركز شباب بعزبة على سليمان ، وتطوير وإنشاء أسوار لمراكز شباب سلوا قبلى والشبيكة والكاجوج ، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد محولات الكهرباء وإنشاء نقطة للإسعاف .

وخلال الجولة وجه فريق عمل حياة كريمة بضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من إنشاء خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى تمهيداً للبدء في تركيب الوصلات المنزلية ، وقد أشار ناحج مصطفى إلى أنه سوف يتم عقد إجتماع تنسيقى برئاسة أحمد شعبان نائب المحافظ مع مسئولي الجهات المعنية والشركات المنفذة من أجل مناقشة مختلف المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك للإسراع بمعدلات التنفيذ والبدء فى توصيل خطوط وشبكات الغاز الطبيعى والتليفون الأرضى ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف لمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية بالقرية .

حملة ليلية بالسوق السياحى القديم بأسوان
حملة ليلية بالسوق السياحى القديم بأسوان
حملة ليلية بالسوق السياحى القديم بأسوان
حملة ليلية بالسوق السياحى القديم بأسوان
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