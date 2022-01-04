داخل سيارة.. صغار دببة ضلوا الطريق من والدتهم

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو في الولايات المتحدة الأمريكية لدببة صغيرة ضلت طريقها من والدتها و قاموا بالاختباء في إحدى السيارات التي كانت تقف على أحد جانبي الطريق في مدينة سييرا مادري بولاية كاليفورنيا.



و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " فإن الدببة الصغيرة ضلت الطريق من والدتها و قامت بالقفز في السيارة التي كانت متروكة بدون ركاب على جانبي الطريق في أحد الأزقة بالقرب من منطقة تسكنها الدببة .



قام بعض المواطنين بتصوير مقطع فيديو ظهرت فيه الدببة و هي تلهو أثناء تواجدهم في السيارة و يقومون بالضغط على آلات التنبيه و تشغيل إضاءة السيارة و كانت علامات السعادة تظهر على وجوههم حينما يقومون بتلك الأفعال .



و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الدببة قاموا بحبس أنفسهم داخل السيارة بدون قصد عن طريق الأزرار الموجودة بالأبواب ، و حينما اقتربت الشرطة من السيارة لتحريرهم لم تتمكن بسبب إغلاق السيارة و النوافذ عليهم .



جدير بالذكر ان، الشرطة تمكنت فيما بعد من تحرير الدببة و وصلت والدتهم إلى المكان، و قفز الصغار فرحا حينما شاهدوا والدتهم قادمة، و فروا من المكان سريعا بإتجاه والدتهم و غادروا الشارع و اختفوا .



https://twitter.com/nowthisnews/status/1477181043882934273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1477181043882934273%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F903428%2FD8AFD8A8D8A8D8A9-D8B5D8BAD98AD8B1D8A9-D8AFD8A7D8AED984-D8B3D98AD8A7D8B1D8A9-D985D8A7-D8A7D984D8B0D98A-D98AD8ADD8B5D984D89F-D981D98AD8AFD98AD988