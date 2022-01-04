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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

داخل سيارة.. صغار دببة ضلوا الطريق من والدتهم

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو في الولايات المتحدة الأمريكية لدببة صغيرة ضلت طريقها من والدتها و قاموا بالاختباء في إحدى السيارات التي كانت تقف على أحد جانبي الطريق في مدينة سييرا مادري بولاية كاليفورنيا.

 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " فإن الدببة الصغيرة ضلت الطريق من والدتها و قامت بالقفز في السيارة التي كانت متروكة بدون ركاب على جانبي الطريق في أحد الأزقة بالقرب من منطقة تسكنها الدببة . 

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قام بعض المواطنين بتصوير مقطع فيديو ظهرت فيه الدببة و هي تلهو أثناء تواجدهم في السيارة و يقومون بالضغط على آلات التنبيه و تشغيل إضاءة السيارة و كانت علامات السعادة تظهر على وجوههم حينما يقومون بتلك الأفعال . 


و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الدببة قاموا بحبس أنفسهم داخل السيارة بدون قصد عن طريق الأزرار الموجودة بالأبواب ، و حينما اقتربت الشرطة من السيارة لتحريرهم لم تتمكن بسبب إغلاق السيارة و النوافذ عليهم  . 


جدير بالذكر ان، الشرطة تمكنت فيما بعد من تحرير الدببة و وصلت والدتهم إلى المكان، و قفز الصغار فرحا حينما شاهدوا والدتهم قادمة، و فروا من المكان سريعا بإتجاه والدتهم و غادروا الشارع و اختفوا . 
 

https://twitter.com/nowthisnews/status/1477181043882934273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1477181043882934273%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F903428%2FD8AFD8A8D8A8D8A9-D8B5D8BAD98AD8B1D8A9-D8AFD8A7D8AED984-D8B3D98AD8A7D8B1D8A9-D985D8A7-D8A7D984D8B0D98A-D98AD8ADD8B5D984D89F-D981D98AD8AFD98AD988

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