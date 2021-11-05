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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات من الرعب.. دببة تطارد سيدة حتى باب منزلها

صدى البلد

عاشت سيدة لحظات عصيبة للغاية، عندما طاردت دبّتان امرأة رومانية إلى منزلها  لتعيش السيدة حالة من الذعر والرعب من أن تكون وجبة العشاء لـ الدببة.

وقع الحادث في سينايا ، وهي بلدة في مقاطعة براهوفا بوسط رومانيا، وتوضح لقطات كاميرات المراقبة دبة وشبلها يطاردان السيدة أثناء خروجها وعودتها للمنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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تُظهر اللقطات امرأة تلاحقها الدببة في زقاق أمام منزلها لكنها تمكنت من الهروب منهم في اللحظة الأخيرة، ويمكن رؤية المرأة وهي تمر عبر بوابة تربط منزلها بالزقاق.

ومع ذلك  بعد ثوانٍ قليلة ، يمكن رؤيتها وهي تجري عائدة إلى البوابة وتتجه بسرعة إلى الداخل ، مع الحرص على إغلاق البوابة خلفها.

حاولت الدبة الأم أن تصعد على السياج لاستكمال مطاردة السيدة، دون أن تحاول هدمه ويبدو أنها قررت أن المرأة هي مشكلة أكثر مما تستحق، بعد الانتظار لبضع ثوان ، غادرت الأم وشبلها.

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منذ شهر يوليو سُمح لسلطات البلدة والمدينة بإطلاق النار على الدببة التي تقتحم منازل الناس ، على الرغم من أن الدببة البنية حيوانات محمية.

غالبًا ما تقتحم الدببة في البلاد المنازل وتصطدم بالسيارات وتهاجم البشر والماشية.

الدببة لحظات عصيبة رومانيا اخبار منوعات

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