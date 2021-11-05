إيلون ماسك يسدد صفعة قوية لـ جيف بيزوس.. تفاصيل

جعل "إيلون ماسك" حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منصة للشماتة من منافسه "جيف بيزوس"، وذلك بعد فوز "ماسك" على "بيزوس" في دعوى قضائية بين شركتي الفضاء الخاصتين بهم.

كانت شركة "بلو أوريجين" Blue Origin التي يملكها "جيف بيزوس" قد رفعت عوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" SpaceX التي يملكها "إيلون ماسك" في أغسطس بعد أن حصلت على عقد مربح بقيمة 2.9 مليار دولار للهبوط على سطح القمر قبالة ناسا في أبريل الماضي.

ويحق العقد لـ سبيس إكس ببناء نظام هبوط لإعادة البشر إلى القمر لمهمات ناسا القادمة Artemis، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام البشر على سطح القمر منذ عام 1972.



وبعد أن حكم قاضٍ فيدرالي إلى سبيس إكس بشأن هذه المسألة ، قام ماسك بتغريدة سخرية، قائلًا:"لقد تم الحكم عليك".



فيما ادعى فريق "بلو أويجين" Blue Origin القانوني أن العقد قد تم منحه بشكل غير عادل ، واصفا إياه بأنه تقييم غير قانوني وغير لائق للمقترحات، وذلك بعد فوز SpaceX بمناقصة لبناء مركبات هبوط على سطح القمر لوكالة الفضاء الأمريكية.

ستواصل SpaceX و NASA الآن العمل على مركبات الهبوط بعد الحكم، وتعتبر هذه أقوى لكمة في التنافس العلني بين أغنى رجلين في العالم.