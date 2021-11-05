بحجم ثلاجة.. كويكب يفاجئ العلماء ويقترب من الدخول إلى النظام الشمسي

فوجئ العلماء بـ كويكب يدخل النظام الشمسي بشكل سريع دون أن يكونوا على دراية بوجوده، فقد كاد الكويكب يندفع عبر النظام الشمسي وفي طريقه لـ يضرب الأرض.

مر كويكب بحجم الثلاجة بقرب شديد من القارة القطبية الجنوبية على الجانب النهاري من الأرض لأنه جاء من اتجاه الشمس، وفقًا لعلماء الفلك، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

تُرك العلماء غير مدركين للكائن الذي أطلقوا عليه الآن اسم Asteroid 2021 UA1، وقُدر قطر الكويكب بمترين ، مما يجعلها أصغر من أن تشكل تهديدًا.

وأوضحت وكالة ناسا لعلوم الفضاء أنه يجب أن يبلغ قطر الجسم الفضائي 460 قدمًا (140 مترًا) على الأقل، لذلك إذا ضرب UA1 الأرض ، لكان معظم جسمه الصخري قد احترق في الغلاف الجوي قبل أن يصطدم بالأرض.

فيف عام 2013 ضرب كويكب روسيا ودمر آلاف النوافذ في مدينة تشيليابينسك - كان هذا أكبر 20 مرة من UA1.

تدرس ناسا الآن تقنيات دفاعية لحماية الأرض من الاصطدامات المحتملة مع صخور فضائية أكبر ، من خلال الانحراف ، مع إطلاق المركبة الفضائية NEO Surveyor في عام 2026.