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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لدغة الموت.. عنكبوت خطير يختبئ داخل المرحاض ويصيب سيدة

صدى البلد

دخلت امرأة إلى المستشفى 3 مرات خلال أسبوع؛ بعد تعرضه لـ لدغة موت شديدة القوة، في فخذها، من قبل عنكبوت كان مختبئًا أسفل مقعد الحمام.

 

وعانت السيدة جو كينيون، من آلام شديدة؛ نتيجة اللدغة التي سببها عنكبوت من نوع الأرملة السوداء، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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واضطرت مذيعة الراديو إلى العودة مرتين إلى المستشفى لتجفيفها، وفي زيارتها الثالثة كان الألم شديدًا لدرجة أنها كافحت للمشي والنوم.
 

وأوضحت السيدة البالغة من العمر 34 عامًا: قال الأطباء إنني إذا لم أحضر على الفور؛ فقد تؤدي اللدغة إلى تعفن الدم، وتتسبب في وفاتي، وأكملت : كان المشي مؤلمًا جدًا في الأيام القليلة الأولى، ثم شعرت بالألم لأسابيع كلما حاولت الجلوس، لقد كنت مرعوبة من العناكب طوال حياتي.

 

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وكانت جو ، من ليدز ، قد استيقظت وشعرت بألم بعدما دخلت إلى الحمام وإحساس حارق في فخذها الأيسر، وقالت: الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أصفها، هي أن الأمر كان كما لو كنت تتخطى شخصًا يحمل سيجارة مشتعلة.

 

وأضافت: لقد كان إحساسًا حارقًا مفاجئًا وغريبًا، قفزت لأفكر، ما هذا الذي يحدث؟، حتى لاحظته وصرخت على الفور، وتمكنت من ضربه في المرحاض، لقد كان ضخمًا جدًا وأفزعني تمامًا.

امراة المستشفى لدغة فخذها عنكبوت

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