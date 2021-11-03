بعد 27 ساعة شاقة بالعمليات.. فريق طبي ينجح في فصل توأم ملتصق

نجا توأم ملتصق من الانفصال في عملية مكثفة استمرت 27 ساعة، حيث تعتبر هذا النوع من العمليات شديدة الخطورة ونسبة نجاحها ضئيلة.

غادرت شقيقتان رائعتان تبلغان من العمر تسعة أشهر الكاميرون متوجهة إلى تركيا ، لكنهما يمكنهما الآن العودة على مقاعد مختلفة ، بعد سبعة أشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أشادت والدة الفتاتان بالطاقم الطبي في إسطنبول الذين خططوا بعناية للجراحة على نماذج ثلاثية الأبعاد قبل الشروع في العمل على إليزابيث وماري الصغيرتين.

وبحسب والديهما، فإن الفتاتين اللتين خرجتا من الرحم مرتبطتين بألم ما دفعهما إلى طلب المساعدة الطبية والتدخل الجراحي حتى تنتهي آلامهما.

بعد سبعة أشهر من التخطيط وعملية أخيرة استمرت 27 ساعة لفصل التوأم الملتصق ، خرجت الفتاتان من المستشفى في اسطنبول.

قال والد التوأم ريتشارد أكوي: "لقد شعرنا بحزن شديد من فكرة أن طفلتينا لا تستطيعان التحرك بحرية وأنهما تتأذيان، كما حزنا أيضًا بسبب بكاء فتياتنا الصغيرات عندما كن جائعتين بينما كانت زوجتي تحاول إرضاعهما واحدة تلو الأخرى، لكنهما كانتا هدية لنا ونحن ملتزمان برعايتهما بأفضل طريقة ممكنة".

وقالت والدة الفتاتين آن كارولين أكوي في مؤتمر صحفي: "كنت سعيدة للغاية لرؤية إليزابيث وماري منفصلتين وبصحة جيدة دون أي تعقيدات"، وأضافت الأم:"لم نفقد الأمل أبدًا في أنه سيتم فصلهما وتعيشان بصحة جيدة. وقد تحقق هذا الحلم من خلال الجهد الاستثنائي والنجاح الذي قام به الأطباء الأتراك".