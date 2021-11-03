استغل غياب صاحب المنزل.. دب جائع يقتحم منزلا ويتغذى على وجبة دجاج من مطعم شهير

قرر دب جائع أن تكون وجبة الغداء لهذا اليوم مختلفة عن المعتاد، ومن أجل هذا التغيير اقتحم منزل رجل غائب ولحظه السعيد عثر على طعام موضوع على الطاولة من أحد أشهر مطاعم الوجبات السريعة.

كان صاحب المنزل غائب عن بيته وعندما عاد أصيبة بالدهشة عندما وجد الدب يحتل مكانته في المنزل ويتناول الطعام بكل استمتاع ،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويقول "جون هولدن" صاحب المنزل الذي يعيش في سييرا مادري بكاليفورنيا إنه بحلول الوقت الذي عاد فيه إلى المنزل ، كان هناك دب واحدًا فقط لا يزال يتغذى على الوجبات السريعة ، لكنه يعتقد أنه من المحتمل أن المزيد من الدببة قد أغرت بالرائحة.

من اللافت للنظر أن رائحة الأعشاب والتوابل الـ 11، الذي يضعها صاحب المنزل كانت جذابة بما يكفي للدب لإجباره على اقتحم المنزل ومحاولة تذوق الطعام.

مما لا يثير الدهشة أن المتسللين تركوا وراءهم قدرًا كبيرًا من الفوضى ليقوم جون بإعادة ترتيب المنزل، ولهذا السبب يعتقد أنه لم يكن الدب الذي رآه هو الذي تجول في الداخل فقط.

تمكن "جون" من الوصول إلى هاتف الكاميرا، ثم شارك لاحقًا مقطع فيديو للدب غير المتوقع وهو يتغذى على وجبة كنتاكي فرايد تشيكن، وأخبر قناة ABC7 أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها دب إلى منزله - على الرغم من أنه واجه عددًا من الدببة في الهواء الطلق.

قال: "لقد جعلتهم يصطدمون بي عدة مرات في الفناء الخلفي ، لكن بالتأكيد لم يحدث ذلك في المنزل أبدًا".