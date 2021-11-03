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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انتقام كروي.. ألتراس أتالانتا يهجمون بالخفافيش على مشجعي مانشستر يونايتد

صدى البلد

تعرضت جماهير فريق كرة القدم مانشستر يونايتد للهجوم بالخفافيش من قبل جماهير فريق أتالانتا قبل لقائهما في دوري أبطال أوروبا.

قبل بدء المواجهة الكروية بين الفرقتين في ستاد جويس، تعرض عدد كبير من مشجعي يونايتد للهجوم من قبل أتالانتا ألتراس الذي كان يستخدم الخفافيش في شمال إيطاليا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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تُظهر اللقطات التي تم تداولها عبر الإنترنت مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد يتعرضون لكمين في حانة محلية، مما أدى إلى وقوع إصابتين.

وفقًا لـ La Gazzetta dello Sport ، أصيب أحد مشجعي يونايتد ونادلة في الحانة في المشاجرة، ويُعتقد أنها حانة أيرلندية تسمى The Ritual.

كان مشجعو أتالانتا كانوا يرتدون أغطية رأس وأوشحة سوداء عندما شنوا هجومهم على الحانة، حتى لا تستدل الشرطة على وجههم وتلقي بالقبض عليهم.

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وبحسب ما ورد أصيبت نادلة تبلغ من العمر 24 عامًا بعد إلقاء شيء ما ، ونُقلت بسرعة إلى المستشفى في سيارة إسعاف، لكن التقرير يضيف أن حالتها ليست خطيرة.

وقد فر مشجعو أتالانتا من مكان الحادث قبل وصول الشرطة إلى بيرجامو.

فريق كرة القدم مانشستر يونايتد فريق أتالانتا أبطال أوروبا

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