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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أب يحقن أبنائه بـ الهيروين لمساعدتهم على النوم

صدى البلد

قد يفعل الآباء الكثير من الحيل حتى يحصلوا على غفوة لأبنائهم ولو لـ ساعة واحدة، ومن هذا المنطلق استعان أب بـ الهيروين لـ يحقنهم بمادة مخدرة لمساعدتهم على النوم.


وتم إبعاد  أطفال عن رعاية والديهما؛ بعد أن تبين أنهم عانوا من إهمال مزمن لفترة طويلة من الزمن في منزل الأسرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وترك الأطفال خائفين ومرتبكين بعد أن شهدوا العنف المنزلي ومحاولات الانتحار وتعاطي المخدرات من والديهم، ولكن تبين أنهم تركوا تحت رعاية والديهم لفترة طويلة من الوقت لأن الأخصائيين الاجتماعيين في القضية كانوا أيضًا 'بطيئين في اكتشاف علامات الإهمال".

 

وكان الضحايا خاضعين لخطة حماية الطفل منذ عام 2018 بسبب الإهمال الذي شمل أيضًا الصحة العقلية الأبوية وتعاطي المخدرات والكحول والسلوك الإجرامي.

 

وكتبت أماندا كلارك ، مستشارة الحماية المستقلة التي ألفت التقرير ، ما يلي: "في نوفمبر 2019 ، زعم طفل أكبر سنًا، أن الأب كان يحقن كلا الطفلين. مع الهيروين لحملهم على النوم".

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وتم إجراء حماية طبية لكلوي وهاربر، وفي النهاية أعيدت الاختبارات الأفيونية الإيجابية لكلا الطفلين، على الرغم من عدم وجود دليل على موقع الحقن في فحوصات الحماية.

وبعد ثلاثة أيام ، عندما ذهب أحد الأطفال إلى الحضانة ، وجد أنهم مصابون بكدمة ناتجة عن حقنة في الفخذ.

وأضاف كلارك: "نتيجة للمعلومات المبلغ عنها ، بدأت إجراءات الرعاية لجميع الأطفال الأربعة وتم إخراجهم من رعاية الأم والأب"، ووفقًا للمراجعة تم تحديد والدتهما على أنها متعاطة للمخدرات أثناء حملها مع الطفل الصغير كلوي ، في عام 2018.

الآباء غفوة الهيروين النوم لمساعدتهم على النوم

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