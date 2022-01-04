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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة تغيب فتاة في المرج

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن منشور يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتغيب ابنته "طالبة بالمرحلة الإعدادية" عن المسكن بتاريخ 28/12/2021 ، وفى وقت لاحق حضر المبلغ للقسم وقرر بعودة الفتاة المتغيبة.

 

على الجانب أخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين بابتزاز بسنت شلبي، ضحية واقعة التنمر والابتزاز الإلكتروني، وجار عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك فى ضوء عدم ورود بلاغات من المواطن خالد نبيه سليمان، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات، الغربية، بخصوص واقعة انتحار كريمته، فقد تم التعامل مع ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من تعرض كريمته المُشار إليها للابتزاز من قِبل شخصين قاما باستخدام صور شخصية لها، وما أشار إليه والدها فى هذا الشأن من أن ذلك جاء بقصد ابتزازها.

 

وفى القاهرة، كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالقيادة برعونة معرضاً حياة المواطنين للخطر بالقاهرة.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت نشر معلومات على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل محددة بالقيادة بطريقة متهورة في أحد شوارع القاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

 

وتم ضبط السيارة وقائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، وتبين أنها ملكه ورخصتي التسيير والقيادة ساريتان، و بمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى سياق آخر ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء يرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة.

 

وشاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً تعرف من خلاله على مراحل إنشاء المقر، ومكوناته، والخدمات التي يقدمها، ثم تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من تلك الإدارات بالمقر الجديد، الذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة.

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