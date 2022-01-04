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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1285 كيلو مصنعات لحوم فاسدة داخل ثلاجة في كرداسة

أرشيفية
أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط ١٢٨٥ كجم  مصنعات لحوم و مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بكرداسة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 


وردت معلومات إلى مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مالك ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بكرداسة تعمل بدون ترخيص يقوم بتخزين كميات كبيرة من اللحوم المفروم و مصنعاتها فاسدة. 


وبإجراء التحريات تبين أن مصنعات لحوم و مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي وبها تغيرات في الخواص الطبيعية ويظهر عليها علامات الفساد الظاهري ومدون عليها بيانات وهمية.


وبتقنين الإجراءات تم ضبط مالك الثلاجة وعثر بداخلها علي ١٢٨٥ كجم  مصنعات لحوم مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 


من ناحية أخرى ، نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط ٦٩٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالطالبية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


وردت معلومات إلى مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مالك محل مجزر يقوم بالذبح خارج المجزر الحكومي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك محل الجزارة وعثر بداخل المحل علي ٦٩٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالطالبية ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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وحرر رجال الإدارة العامة للمرور 2630 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المنطقه الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني؛ بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 92 سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 2723 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ضبط ١٢٨٥ كيلو مصنعات لحوم فاسدة داخل ثلاجة بكرداسة امن الجيزة لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي مباحث التموين بالجيزة الملصق الالكترونى

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