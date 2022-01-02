تحرير 24 محضرا متنوعا في حملات مرورية وتطبيق إجراءات كورونا بالغربية

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأحد، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 24 محضرا متنوعا، منها 9محاضر كمامة ، و7 محاضر إشغال طريق ، و3 محاضر بيئة ، و5 محاضر نظافة،وذلك خلال 24ساعة.





وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 16 مسجدا، و20 مدرسة، و4 مواقف سيارات و 3جمعية زراعية و28 شارع، و 4مراكز شباب، و 6 مقار وحدات محليه قروية، و12 ماكينة صرف ألي بالقرى، و39 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.