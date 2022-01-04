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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف OnePlus 10 Pro ..صور

وان بلس تعلن الموعد
وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 10 P

أعلنت شركة وان بلس الصينية الموعد الرسمي لهاتفها الرائد OnePlus 10 Pro في 11 يناير المقبل، وذلك بعد نشر عدد من الإعلانات والملصقات الترويجية تحمل تاريخ 11 يناير، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الصين ضمن حدث كبير، خاصة بعد دمج أنظمة الشركة مع شركة أوبو. 


وبحسب موقع  GSMArena فإن الإعلان عن هاتف OnePlus 10 Pro المرشح لأن يكون أفضل هواتف الربع الأول من 2022 ، سينطلق ضمن مجموعة OnePlus 10 الرائدة ، ومن المتوقع أن تشهد الهواتف ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.  

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 وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro 


وسيعمل هاتف OnePlus 10 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC، الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256  جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 12 الأحدث من جوجل، مع بطارية 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة جبارة 80 واط.

 وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro 
 وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro 

وسيأتى هاتف OnePlus 10 Pro بشاشة من نوع LTPO AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، ودقة 3216 × 1440 بكسل  مع جودة عرض + QHD .

 وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro 

وسيقدم هاتف OnePlus 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع الاحتفاظ بكاميرا تليفوتوجرافية دقة 50 ميجابكسل ومستشعر للعمق 8 ميجابكسل، من تصنيع شركة Hasselblad ، لى جانب فلاش LED . 
 

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