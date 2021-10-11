عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعمل حتى 31 ساعة.. وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سماعتها OnePlus Buds Z2

وان بلس تعلن الموعد
وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سماعتها OnePlus Buds Z2

أعلنت شركة وان بلس الصينية طرح سماعتها اللاسلكية OnePlus Buds Z2 في الصين رسميا يوم 13 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المبيعات في المتاجر بدءا من 19 أكتوبر . 


وبحسب موقع GSMArena فإن سماعة OnePlus Buds Z اللاسلكية يمكن طلبها للحجز المسبق على مواقع JD.com و Suning.com للتسوق الإلكتروني، حيث ستصدر السماعة بميزات جبارة. 

وان بلس تطلق هاتفها العملاق OnePlus 9RT في هذا الموعد.. مواصفات

اندماج العمالقة.. رسميا وان بلس و أوبو تطلقان نظام تشغيل موحد للهواتف العام القادم


وتتميز سماعة OnePlus Buds Z اللاسلكية بميزة حجب الضوضاء بما يصل إلى 40 ديسيبل، مع معدل IP55 لمقاومة المياة والغبار . 

Evan Blass
سماعة وان بلس اللاسلكية OnePlus Buds Z


وستأتي سماعة وان بلس اللاسلكية OnePlus Buds Z بتقنيات بلوتوث Bluetooth 5.2 و Dolby Atmos و TWS للشحن السريع، مما يوفر للمستخدمين خمس ساعات من الاستخدام مع شحن لمدة 10 دقائق. 


وتحتوى سماعة وان بلس اللاسلكية OnePlus Buds Z على بطارية بسعة 520 مللي أمبير، والتي توفر تشغيلًا لمدة 31 ساعة ، في حين أن الخلية 40 مللي أمبير تحتوي على 7 ساعات من  التحمل مع إيقاف تشغيل ANC.

 

شركة وان بلس سماعة OnePlus Buds Z2 سماعات لاسلكية ميزات OnePlus Buds Z2 موعد اطلاق OnePlus Buds Z2

ترشيحاتنا

ممثل شاب فضحه| القصة الكاملة لإتهام شادي خلف بـ التحرش وهتك العرض

الجرام بـ 658 جنيها.. الذهب يتراجع ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين 11-10-2021

4 أسرار فى القرآن نصح بها الشيخ الشعراوي تفرج همك وتزيد رزقك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 11- 10- 2021

وليد سليمان يوجه رسالة لـ إمام عاشور ويرد علي اتهامه بالعنف

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 11-10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

الجرام بـ 658 جنيها.. الذهب يتراجع ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين 11-10-2021

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ