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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تطلق هاتفها العملاق OnePlus 9RT في هذا الموعد.. مواصفات

رسميا وان بلس تطلق
رسميا وان بلس تطلق هاتفها العملاق OnePlus 9RT في هذا الموعد

أعلنت شركة وان بلس الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها OnePlus 9RT من فئة الهواتف المتوسطة، في يوم 13 أكتوبر المقبل في حدث كبير في الصين، وذلك بعد أسابيع من إعلان إندماج أنظمتها التشغيلية مع شركة أوبو الصينية.  

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة وان بلس كانت لمحت في وقت سابق عدم إطلاق أية هواتف جديدة من فئة T المتميزة هذا العام، ولكن جاء إعلانها اليوم لإطلاق OnePlus 9RT على صفحتها الرسمية بموقع ويبو الصيني لينفى هذه التلميحات. 

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وسيأتي هاتف OnePlus 9RT  القادم من وان بلس سيأتي بشاشة منحنية قياس 6.55 بوصة، من نوع Fluid AMOLED بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.


وسيقدم هاتف OnePlus 9RT كاميرا خلفية رباعية ، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.


وسيعمل هاتف OnePlus 9RT بمعالج قوى من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 888 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام.  


وسيحتوى هاتف OnePlus 9 RT على بطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، بالإضافة إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OxygenOS 12 للسوفت وير.

 

وان بلس هواتف وان بلس هاتف OnePlus 9RT موعد اطلاق OnePlus 9RT مواصفات OnePlus 9RT

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