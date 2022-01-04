محافظة القاهرة تعلن إزالة الحي السادس بـ مدينة نصر| تفاصيل

كشفت ميرفت مطر رئيس حي غرب مدينة نصر حقيقة إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر ضمن تطوير الحي.

وأكدت ميرفت لصدى البلد إنه سيتم إزالة المباني المتهالكة ولن يتم المساس بالمنشآت الخدمية.

وأكدت ان المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية تابع اليوم اخر تطورات عملية إزالة بلوكات الحي السادس، مشيرة الى أنه يجرى تعويض السكان وتخييرهم بين الحصول على مبالغ مالية او ايجارات مؤقته لحين العودة بعد تشييد شقق جديدة لهم في المنطقة او شقق جديدة على غرار ما حدث في مثلث ماسبيرو.

وأوضحت ان المنطقة التي سيتم إزالتها تشمل من بداية القسم حتى بلوك أبو رامي.