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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تعلن إزالة الحي السادس بـ مدينة نصر| تفاصيل

الحي السادس
الحي السادس

كشفت ميرفت مطر رئيس حي غرب مدينة نصر حقيقة إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر ضمن تطوير الحي.

وأكدت ميرفت لصدى البلد إنه سيتم إزالة المباني المتهالكة ولن يتم المساس بالمنشآت الخدمية.

وأكدت ان المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية تابع اليوم اخر تطورات عملية إزالة بلوكات الحي السادس، مشيرة الى أنه يجرى تعويض السكان وتخييرهم بين  الحصول على مبالغ مالية او ايجارات مؤقته لحين العودة بعد تشييد شقق جديدة لهم في المنطقة  او شقق جديدة على غرار ما حدث في مثلث ماسبيرو.

محافظ القاهرة يحذر المواطنين من الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة فيديو وصور

وأوضحت ان المنطقة التي سيتم إزالتها تشمل من بداية القسم حتى بلوك أبو رامي.

مدينة نصر إزالة الحي السادس غرب مدينة نصر المباني المتهالكة محافظ القاهرة

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