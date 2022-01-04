السيد القصير: الصادرات الزراعية تحقق أعلى ارتفاع فى تاريخها

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة في التاريخ تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن ، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة ، إن زيادة الصادرات الزراعية تعود إلى عدد من الأسباب الرئيسية أهمها، جودة الإنتاجية، ورقابة الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية المصرية من أجل التأكد من جودة المنتجات الزراعية المصدرة للخارج.





وأضاف العطار، خلال تصريحات خاصة ل “صدى البلد”، أنه خلال الـ أربع سنوات سابقة، قمنا بفتح 55 سوقا جديدا خارج مصر، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ساهمت في زيادة الصادرات المصرية بنسبة كبيرة.



وتابع رئيس الحجر الزراعي المصري، أن الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والعنب والثوم والبنجر والرمان والفلفل والجوافة، تعد من أهم المنتجات المصرية الزراعية المصدرة اللخارج، والتي يزداد الطلب عليها.



وأشار العطار إلى أن الحجر الزاعي يقوم بجميع الإجراءات والإستعدادات من أجل زيادة الصادرات الزراعية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أننا نعمل على فتح أسواق جديدة في أمريكا وفيتنام وتايلاند والفلبين.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 805 ألف 893 طن ، بالإضافة إلي تصدير 650 ألف 340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألف و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألف و141 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و 450 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 الف و598 طن.

وتابع:احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 الف و629 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 الف و 132 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و 538 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 الف و 565 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 الف و 193 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 الف و 887 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و 474 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590