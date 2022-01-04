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رئيس التحرير
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برلمان

نيفين جامع: الزيارة الميدانية للجنة المشروعات المتوسطة لها أثر إيجابي كبير

الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون لها أثر إيجابى كبير يتمثل فى دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة، وفى نفس الوقت الوقوف على الملاحظات ومعالجتها إن وجدت.

وأضافت جامع، أن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، ستتوليان بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والكهرباء، إنهاء المستندات الخاصة بالمستثمرين بشأن توصيل المرافق وذلك نيابة عن المستثمرين والمصنعين للتيسير عليهم، على أن يكون تعامل المستثمرين والمصنعين مع الوزارة وهيئة التنمية الصناعية من خلال آليات مبسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المستثمرين. 

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين  بشأن والمزايا المنصوص عليها فى قانون المشروعات الصغيرة وكيف يستطيع الشاب أن يكون مستثمرا وصاحب مشروع وأن الأمر غير قاصر على التمويل فقط، ولكن سيتم عمل برنامج من قبل جهاز المشروعات مخصص لمن يرغب فى العمل بالمشروعات الصغيرة وتقديم كل الدعم الفنى اللازم لهم.

وأضافت جامع، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالقطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى لا تتحول المجمعات الصناعية لكيانات بدون تشغيل سيتم إطلاق البرنامج المخصص من قبل جهاز المشروعات لتقديم كل الدعم الفنى اللازم للشباب، قائلة:"ناس كتيرة عايزة تشتغل فى المشروعات الصغيرة ومش عارفة إزاى إحنا موجودين ولدينا الكثير من التيسيرات".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه فيما يخص تسعير الوحدات بالمجمعات الصناعية تم عمل حصر للوقوف على أسعار المتر واتضح أن محافظة على سبيل المثال مثل قنا المتر بها فى الوحدات بالمجمعات الصناعية بـ15.5 جنيه، وأن هناك فلسفة فى هذا الصدد قائمة على عدم تحقيق الربح بقدر ما يهدف التسعير للتيسير على المستثمرين وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التيسيرات.

التنمية المستدامة الصناعة المشروعات الصغيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة

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