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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تصلى صلاة الضحى 4 ركعات مجتمعة أم متفرقة؟.. الإفتاء تجيب

هل تصلى صلاة الضحى
هل تصلى صلاة الضحى 4 ركعات مجتمعة أم متفرقة؟

هل تصلى صلاة الضحى 4 ركعات مجتمعة أم متفرقة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل تصلى صلاة الضحى 4 ركعات مجتمعة أم متفرقة؟

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الضحى من النوافل يجوز أن تصلى ركعتين أو أربع ركعات مجتمعة وإن كانت الركعتين ركعتين أفضل.

 هل صلاة الضحى قبل الظهر جائزة؟

 تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل صلاة الضحى قبل الظهر جائزة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التى حافظ عليها النبي.

وأضاف أمين الفتوى أن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، ووقت السماح لصلاة الضحى يكون حتى قبل أذان الظهر بـ 5 دقائق.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن عدد ركعات صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وقيل 12 ركعة.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز صلاة الضحى لو قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو نصف ساعة، أما لو كان قبل الظهر بـ5 دقائق فلا يجوز لأنه من الأوقات التى يكره فيها الصلاة.

هل تجوز صلاة الضحى قبل أذان الظهر؟.. الإفتاء تجيب

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ماذا يقرأ في صلاة الضحى

من الأمور التي يبحث عنها أولئك الذين عرفوا فضل صلاة الضحى، والتمسوا أفضل وقت لها وسعوا لاغتنام أكبر ثواب لها، فيُسنُّ أن تصلّى كل ركعتين مَثْنى مَثْنى ويُسلّم بعد كل ركعتين، ويُقرأ في كلّ ركعة سورة الفاتحة بعدها سورة قصيرة مثل سورة الضّحى أو سورة الشّمس أو غير ذلك من السّور أو الآيات حتّى لو بلغت آية واحدة، أي أن سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن هي أفضل إجابة عن سؤال ماذا يقرأ في صلاة الضحى .

وقد صلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم الضحى ركعتين، وأربعًا، وثماني ركعات ومن زاد على ذلك فصلّى عشْرًا أو اثنتي عشرة ركعة فلا بأس لكن يجب ألا تقل عن الرّكعتين، وبما أنّها تُصلّى في النّهار فلا يُجْهَرُ بها بل تُقرأ الفاتحة وما يليها سرًا، ويجوز أن تُصلّى جماعةً لكن دون المُداومة على ذلك لأنّ ذلك غير مشروع، ولا تُقْضى إن فات وقتها لأنّها ليست من السّنن الرواتب التابعة للفرائض إنّما هي مقيّدة بوقتها فإن فات وقتها فاتت.

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