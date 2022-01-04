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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تصعد فوق 80 دولارا مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، إذ اتفق منتجو أوبك+ على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير استنادا إلى مؤشرات بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب.

وبحسب وكالات الأنباء العالمية فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.50 دولار، أي نحو 2%، إلى 80.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

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وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 2%، إلى 77.56 دولار للبرميل، وذلك بحسب أحدث التقارير حول أسعار النفط اليوم.

وقالت مصادر في أوبك + لرويترز إن المجموعة اتفقت اليوم على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير استنادا إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.

النفط فيروس كورونا تكساس برميل مزيج برنت

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