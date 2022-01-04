نهاد أبو القصمان: فيديو معلمة الدقهلية جريمة ويجب معاقبة المصور.. فيديو

قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نشر الفيديو الخاص برقص معلمة الدقهلية في حفلة جريمة، ويمكنها تقديم بلاغ ضد من نشر الفيديو ويعاقب، لإختراق الخصوصية.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”: “لا أعلم السبب الذي أدى لتدخل وزارة التربية والتعليم، لأن الواقعة التي تمت كانت في مكان عام وفي حفلة، وليست في مكان عمل”.

وتابعت نهاد أبو القمصان، أن وكيل التربية والتعليم ليس له صفة للتحقيق في الواقعة، لأنها لم تتم في فصل في مدرسة كي يقوم بالتحقيق.

وأشارت إلى أن الحفلة على مركب وليست في مكان عام، مؤكدة أن معلمة الدقهلية متميزة في عملها، مصيفة: “هي معملتش زي معلمين في سناتر يعلمون الطلبة بطريقة الرقص ومحدش بيتكلم”.