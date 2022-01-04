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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الترم للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢، سوف يحتوي الامتحان على قسمين:
الأول "الكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل ٧٠٪؜ تقريبا من درجة المادة.

والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (٣٠٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس. 

وقد أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

اما بالنسبة لطلاب المنازل سوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وبالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان الكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

وقال وزير التربية والتعليم : إن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم  كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.

التربية والتعليم الصفين الاول والثاني الثانوي الثانوي توزيع درجات امتحانات

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