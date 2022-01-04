هل أرفع يدي أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل أرفع يدي أثناء الدعاء في خطبة الجمعة لأن البعض يقول أن الصحابة لم يرفعوا أيديهم وكذلك النبي لم يرفع يديه؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن الوارد في السنة أنه لا يوجد رفع للأيدي في الدعاء في نهاية خطبة الجمعة، منوها أنه لو رفع المسلم يديه أثناء هذا الدعاء فهذه ليست مخالفة كبيرة لأنه من أصول الشريعة هي رفع اليدين أثناء الدعاء.

وأشار إلى أن من أراد رفع اليدين أثناء الدعاء في نهاية خطبة الجمعة فليفعل، ومن لم يرد رفع اليدين فلا حرج عليه.

هل رفع اليدين عند الدعاء بدعة ؟

سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً إن رفع اليد عند الدعاء سنة مستحبة وهى من الهيئات التى تدل على الخشوع و الافتقار والتذلل إلى الله اللذين يكونا سبباً لأن يكون الإنسان أقرب إلى القبول وأسرع فى الإجابة، مٌشيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاله فى الدعاء كحال المسكين والعبد الذى يطلب من سيده.



وأضاف أن رفع اليدين اتفق عليه أهل العلم والسلف الصالح وذكرت فيه أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عنه أنه كان حينما ينتهى من دعائه صلى الله عليه وسلم يمسح يديه فى وجهه وكأنه يفرغ الإجابة عليه وكأنه يعلمنا اليقين بإجابة الله للدعاء، ومن الأحاديث الواردة الدالة على سنيّة رفع اليدين في الدعاء منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ) أخرجه مسلم، وروى الترمذي وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ) أخرجه الترمذي وأبو داود.