مسئول مبادرة قاوم: يصلنا أكثر من 300 شكوى للابتزاز الجنسي يوميا

أكد محمد اليماني، مسئول مبادرة قاوم، أن صفحتهم على منصات التواصل الاجتماعي تتلقى أكثر من 300 رسالة يوميا من أولاد وبنات تشكو من الابتزاز الجنسي، مستشهدا بواقعة شاب يتم ابتزازه عن طريق ولد آخر وعصابات تستهدف الأولاد للمثلية وعانى هذا الشاب من ضغط نفسي كبير.

وأوضح محمد اليماني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك أهالي تتعرض للتهجير من منازلها بسبب الابتزاز الجنسي، مطالبا بمساعد المصريين في مواجهة جريمة الابتزاز خاصة أنها جريمة مجتمعية، مؤكدا أن الطالبة بسنت ضحية المجتمع كله.

وطالب محمد اليماني، مسئول مبادرة قاوم، أجهزة الدولة بمساعدتهم في حل القضايا التي تعاني من ابتزاز جنسي، قائلا: "يا ريت تساعدونا وتساعدوا الدولة ومش بنام من رسائل الابتزاز واليوم اللى متبقاش في رسائل بيجيلنا حوالي 300 رسالة من بنات وولاد يتعرضوا للابتزاز من عصابات".