وزير قطاع الأعمال: سيتم إغلاق مصنع النصر بالمحلة ونقل المكن قريبا.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مصنع النصر في المحلة سيتم غلقة بالكامل ويتم نقل أعماله إلي مصنع المحلة الكبرى ، مؤكدا أن مصانع كفر الدوار كانت أسوأ بكثير من مصانع المحلة وتم ضمها إلى مصانع صباغ البيضا وتم تسليم موقع مصنع كفر الدوار لإقامة مشروع بشاير الخير .

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، أن شركة المحلة للغزل والنسيج تعمل ويتم تحديثها أيضا ونعتمد عليها في الأعمال التي لا تتوافر في مصانع أخري وشركة المحلة هي اكبر شركة في الـ8 شركات المتواجدين لدينا وبها 30% من إنتاج الشركة القابضة للغزل والنسيج .

وأوضح هشام توفيق ، إن شركة المحلة ستنتج 4 أضعاف ما كانت تنتجه قبل التطوير وهذا بسبب استحداث الآلات وهذا بهدف العودة إلي الأسواق العالمية مشيرا إلي أن هذه الشركات في السابق كانت تخسر 3 مليار في السنة وخلال سنتين سنتحول إلى المكاسب .