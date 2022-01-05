أخبار الفن | عزيز الشافعي: "ونفضل نرقص" أسرع أغنية وافقت عليها أنغام.. ومحطات في حياة سعاد نصر وممدوح عبد العليم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدداً من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرز فى السطور التالية :

عزيز الشافعي: «ونفضل نرقص» لـ أنغام.. أسرع أغنية وافقت عليها |فيديو



في الذكرى السادسة لرحيله.. محطات فارقة في حياة ممدوح عبد العليم



تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم ، الذي ولد في عام 1956، ورحل عن عالمنا في 5 يناير 2016، بعد وفاة مفاجئة عقب سقوطه فى صالة الألعاب الرياضية داخل أحد الأندية، ليرحل عن عمر يناهز 59 عامًا.

ونرصد أبرز المحطات فى حياة الراحل ممدوح عبد العليم ..

ولد ممدوح محمود عبد العليم يوم 10 يونيو 1956 في حي سنتريس بقرية أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم سياسية.

بداية مشواره الفني عام 1969، فى التليفزيون والإذاعة، من خلال برامج الأطفال مع المخرج إبراهيم عبد الجليل، حيث أسند له مهمة تكوين أربع فرق للأطفال فى الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل.

تزوج في بداية حياته من نبيلة كرم، ولكنهما انفصلا، ليتزوج بعد ذلك من الإعلامية شافكى المنيري التي أنجب منها ابنته هنا.

يوافق اليوم 5 يناير، ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر، والتي لقيت ربها بسبب خطأ طبي، بدأ بإجرائها عملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، دخلت على أثرها في غيبوبة، نتيجة إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراء العملية، ما نتج عنه حالة غيبوبة كاملة استمرت لمدة عام كامل.

ونرصد عبر السطور التالية، أبرز المحطات في حياة الراحلة سعاد نصر:

- سعاد نصر عبد العزيز، هو الاسم الكامل للفنانة سعاد نصر، التي ولدت يوم الثاني عشر من شهر مارس عام 1953 بحي شبرا القاهرة.

- حصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1975.



- على الرغم من أعمالها الكوميدية إلا أنها بدأت مشوارها التمثيلي منذ الدراسة بالمعهد في الأدوار التراجيدية التي كانت تجيدها ببراعة.