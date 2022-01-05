ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة| محطات من حياة سعاد نصر في ذكرى رحيلها

يوافق اليوم 5 يناير، ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر، والتي لقيت ربها بسبب خطأ طبي، بدأ بإجرائها عملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، دخلت على أثرها في غيبوبة، نتيجة إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراء العملية، ما نتج عنه حالة غيبوبة كاملة استمرت لمدة عام كامل.

ونرصد عبر السطور التالية، أبرز المحطات في حياة الراحلة سعاد نصر:

- سعاد نصر عبد العزيز، هو الاسم الكامل للفنانة سعاد نصر، التي ولدت يوم الثاني عشر من شهر مارس عام 1953 بحي شبرا القاهرة.

- حصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1975.



- على الرغم من أعمالها الكوميدية إلا أنها بدأت مشوارها التمثيلي منذ الدراسة بالمعهد في الأدوار التراجيدية التي كانت تجيدها ببراعة.



- اكتشف الفنان كرم مطاوع الطابع الكوميدي التلقائي في سعاد نصر وهو أول من وجهها لتقديم الكوميديا بدلا من التراجيديا.



- عام 1982 بدأت مشوارها السينمائي من خلال فيلم "الغيرة القاتلة".



- كان لفيلم "هنا القاهرة" مع الفنان محمد صبحي بالغ الأثر في مشوارها الفني؛ حيث وضعها في مصاف نجوم السينما لتتوالى بطولاتها.



- كونت ثنائيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي، وخصوصا على مستوى الدراما التليفزيونية منذ مسلسل سنبل ورحلة اليوم حتى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة.



- قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 150 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح.



- تزوجت مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنتا وولدا هما فيروز وطارق، إلا أن هذه الزيجة انتهت بالانفصال، والزيجة الثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم التي استمرت معه حتى وفاتها.

الوصية الأخيرة لسعاد حسني



تَلَت سعاد نصر، وصيتها بنفسها، بعد أن استفاقت من غيبوبة لمدة 5 دقائق فقط، حيث تحدثت لزوجها محمد عبد المنعم، الذي روى في أكثر من حديث تليفزيوني، أنها أوصته بأن يسارع في دفنها، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها؛ للدعوة لها بالرحمة، ودعت قائلة: “ربنا توفني مع الأبرار”، وعادت بعدها لتدخل في غيبوبة ثم فارقت الحياة.