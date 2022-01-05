اقتراح برغبة لإنشاء شهر عقاري ووحدة إطفاء بمركز القوصية‎‎

تقدم النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال اسيوط باقتراح برغبة إلى كل من وزير التنمية المحلية ، و وزير العدل بشأن ضرورة إنشاء سجل مدنى وشهر عقارى ووحدة إطفاء بكل وحدة محلية بمركز القوصية محافظة أسيوط.

و أوضح “ نظير ” أن المركز يضم أربعة وحدات محلية وهى بنى قرة ومير وفزارة والمنشاه الكبرى، وجميعها يضم عدد كبير من القرى والتوابع وإنشاء تلك المصالح الحكومية بها سوف يوفر على الأهالي عناء ومشقة الانتقال وسوف يساهم فى تسهيل الحصول على تلك الخدمات.

وطالب عضو مجلس النواب ، رئيس مجلس النواب بضرورةإحالة الطلب لمناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى.