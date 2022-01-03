طلب إحاطة بالبرلمان حول إنشاء مجمع مدارس تجريبية في القوصية بأسيوط

أعلن النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن بشأن ضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية، بمدينة القوصية، بقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، تقع داخل الحيز العمراني ومحاطة بالمباني السكنية من جميع الجهات، وتابعة للإرشاد الزراعي، منوها أن هذه الارض غير مستغلة.



ونوه النائب ابراهيم نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد بأن هذا الامر تمت المطالبة به منذ اكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى حاجة الأهالي القصوى لإقامة هذا المجمع.



جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، على أن يعود للانعقاد اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى المجلس اليوم من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.

وأثار تعريف السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.

وتابع: لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.

من جهته قال قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.