موجة جديدة تضرب الهند.. تضاعف إصابات كورونا خلال 4 أيام

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 58097 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت بيانات وزارة الصحة الهندية إن هذا العدد يمثل ضعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 35 مليون حالة.

وسجلت الوزارة 534 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 482551.

ودعا خبراء الصحة إلى الاستعداد لضمان عدم اكتظاظ المستشفيات بموجة جديدة من المرضى.

وبينما يشعر الأطباء بالقلق، بدا السياسيون، ومن بينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أقل قلقا من ارتفاع الإصابات إذ نظم كثير منهم تجمعات قبل الانتخابات التشريعية في عدة ولايات.

وقالت السلطات الهندية إن الإصابات تتزايد بشكل كبير في المدن مع تفشي المتحور أوميكرون في أماكن مثل نيودلهي.

وأكدت الهند تسجيل نحو ألفي إصابة بأوميكرون مع توقع المزيد من الحالات مما يعزز الدعوات إلى تأهب المستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة سلطات الولايات يوم الثلاثاء بضمان "أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أي زيادة محتملة في الإصابات".

من جانبه، قال وزير الصحة ساتيندار جاين إن الموجة الثالثة من جائحة كورونا قد ضربت دلهي، ومن المتوقع تسجيل حوالي 10000 حالة جديدة خلال اليوم.

وعلى إثرها، شددت دلهي إجراءات مكافحة كورونا، أمس الثلاثاء، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع بالإضافة إلى حظر تجول ليلي.