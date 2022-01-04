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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

الهند
الهند

على الرغم من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا؛ وثَّقت صور ومقاطع صادمة، تجمُّعًا لحشود ضخمة في أحد أشهر الأماكن السياحية في الهند.

وشهدت ولاية «جوا» في الهند استقبال وفود ضخمة من السياح منذ أواخر ديسمبر مع وصول المحتفلين إلى الولاية الساحلية لموسم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة رغم كورونا.

ويقول المسئولون إن الوفود الضخمة من السياح أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات بـ فيروس كورونا، والتي تجاوزت 10 في المائة يوم الأحد الماضي.

ووثق أحد مقاطع الفيديو مئات الأشخاص يسيرون على طريق بالقرب من شاطئ باجا في شمال جوا بـ الهند.

وكانت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة قد أكدت أن نحو 388 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس في جوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورفعت الحالات الجديدة العدد في الولاية الساحلية إلى 1.81.570، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 3523 حالة.

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