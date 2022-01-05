نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بتربية عين شمس.. صور

تفقد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التربية للاطمئنان على سلامة سير الامتحانات بالكلية، و رافق الدكتور. حازم راشد عميد الكلية و الدكتور صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.



و أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود حوارا ابوياً مع الطلاب للاطمئنان على سلاسة الامتحانات .

كما أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و تطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب و العاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، و التعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين و توعية الطالبات بالالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.



كما شدد الدكتور. عبد الفتاح سعود على ضرورة التأكد من تطعيم كافة الطلاب و توجيه من لم تتلق التطعيم لمقر التطعيم بالكلية.



وأوضح الدكتور حازم راشد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت يوم السبت الماضي الموافق ٢ من يناير الجاري وتستمر حتى ٣ من فبراير المقبل ومن المقرر أن تجرى الاختبارات قرابة العشر ألاف طالب وطالبة في جميع الفرق والأقسام كما تتضمن الساعات المعتمدة والفصول الدراسية والتخلفات واللائحة القديمة والنظام القديم والتعليم المفتوح.



وتم تخصيص عدة مسارات لدخول الطالبات للجان تختلف عن مسارات الخروج وذلك لمنع اى تزاحم قبل أو بعد فترة الامتحان، كما تم تخصيص ثلاث فترات للاختبار وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل، و يتم تعقيم اللجان بين كل فترة وأخرى.

وأشارت الدكتورة صفاء شحاته أنه تم تقسيم الفرق حيث تؤدى الاختبار الفرقة الأولى والثالثة بالتبادل اليومي مع الفرقة الثانية والرابعة و يتم إجراء الامتحانات لكل فرقة في فترة منفصلة لتحقيق أقصى قدر من التباعد داخل اللجان بين الطالبات و عدم وجود تزاحم خلال دخول وخروج الطلاب