عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بتربية عين شمس.. صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تفقد اليوم الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التربية  للاطمئنان على سلامة سير الامتحانات بالكلية، و رافق الدكتور. حازم راشد عميد الكلية و الدكتور صفاء شحاته  وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.


و أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود حوارا ابوياً مع الطلاب  للاطمئنان على سلاسة الامتحانات .

كما  أشاد الدكتور عبد الفتاح  سعود  بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و تطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين  وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب و العاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، و التعقيم  المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين و توعية الطالبات بالالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.
 

txt

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية أنشطة اتحاد طلاب كلية الطب

txt

انطلاق ندوة "تطوير الوعي بالدين" في جامعة القاهرة

txt

توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد.. تعرف عليها

كما شدد  الدكتور. عبد الفتاح سعود على ضرورة التأكد من تطعيم كافة الطلاب  و توجيه من لم تتلق التطعيم لمقر التطعيم بالكلية.


 وأوضح الدكتور  حازم راشد أن  امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت يوم السبت  الماضي الموافق ٢ من يناير الجاري وتستمر حتى ٣ من فبراير المقبل ومن المقرر أن تجرى الاختبارات  قرابة العشر ألاف طالب وطالبة في جميع  الفرق والأقسام كما  تتضمن الساعات المعتمدة والفصول الدراسية والتخلفات واللائحة القديمة والنظام القديم والتعليم المفتوح.


وتم تخصيص عدة مسارات لدخول الطالبات  للجان تختلف عن مسارات الخروج وذلك لمنع اى تزاحم قبل أو بعد فترة الامتحان، كما تم تخصيص ثلاث فترات  للاختبار  وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل، و يتم تعقيم اللجان بين كل فترة وأخرى.

وأشارت الدكتورة صفاء شحاته أنه تم تقسيم الفرق حيث تؤدى الاختبار الفرقة الأولى والثالثة بالتبادل اليومي مع الفرقة الثانية والرابعة و يتم إجراء الامتحانات لكل فرقة في فترة منفصلة لتحقيق أقصى قدر من التباعد داخل اللجان  بين الطالبات و عدم وجود تزاحم خلال دخول وخروج الطلاب

انتشار فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا ارتداء الكمامات رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء امتحانات الترم الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية يوصي بتطبيق الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية

الخشت : القرآن الكريم فوق التراث وليس منه

آثار عين شمس تعقد اجتماعها لإدارة الأزمات والكوارث استعدادا للامتحانات

الخشت : فكرة التبعية الدينية مرفوضة والإسلام يدعو إلى إعمال العقل

جابر طايع: المنابر والمناهج الدراسية والإعلام أركان محورية في التخلص من الوعي الزائف

وجدي زين الدين: يجب إعمال العقل والفكر وسبل تطوير العقل المصري

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية أنشطة اتحاد طلاب كلية الطب

ترشيحاتنا

الأرخص بتقنية 5G لعام 2022.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A96

تصادم عدد من السيارات على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد

رغم انتشاره السريع.. الصحة العالمية: متحور أوميكرون أخف من السلالات السابقة لكورونا

تلقى 3 جرعات من اللقاح.. إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا للمرة الثانية

وزير خارجية إسرائيل يرد على نظيره الإيراني: ستخسرون المعركة.. ونظام خامنئي «متطرف»

حلم الأميرة الأفريقية.. كيروش يرفع الطوارىء داخل منتخب مصر ويحفز اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

الأهلي بلا مدرب.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل موسيماني عن الفريق

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الوكر في شقة بالهرم.. ضبط عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. تفاصيل

السعودية.. حساب المواطن يصدر توضيحا مهما بشأن دفعة يناير 2022

الصغرى 5 درجات .. غدا أجواء شديدة البرودة ليلا وضباب على الطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

هل مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة|فيديوجراف

باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

اﻟﻤﺰﻳﺪ